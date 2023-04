Na območju tržiškega pristanišča padel z višine petih metrov

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne z reševalnim vozilom, zdravniškim avtomobilom in reševalnim helikopterjem posredovali na območju tržiškega pristanišča, kjer je 35-letni delavec padel z višine petih metrov. Na kraju so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom, v katerega se je usedel tudi zdravnik, prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je bilo stabilno in ni izgubil zavesti, so sporočili reševalci. Zdravniki so ugotovili, da si je poškodoval nogi. Na kraju so bili tudi gasilci in tržiški karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.