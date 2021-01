Na očitke o povišanju plače bodo odgovorili z ovadbo

Na širjenje »lažnih novic« se bodo odzvali z vložitvijo pritožbe. Tako so sklenili goriški župan Rodolfo Ziberna in ostali člani goriškega občinskega odbora, potem ko so nekateri občinski svetniki opozicije in večine ter upravitelji nekaterih Facebook strani zapisali, da so si občinski upravitelji sredi pandemije zvišali plačo.

Župan opozarja, da gre za laž. »Občinski odbor nima pristojnosti, da bi lahko sprejel katerokoli odločitev na tem področju, saj višino honorarjev krajevnih upraviteljev določa deželni zakon št. 35 iz leta 2011,« poudarja župan in pojasnjuje, da si krajevni upravitelji plač sami ne morejo znižati ali zvišati, obenem se jim ne morejo niti odreči. »Vsako leto v pristojnem občinskem uradu pripravijo besedilo odločbe, s katerim potrdijo izplačilo plač na podlagi deželnega zakona iz leta 2011, ne da bi bil župan sploh s tem seznanjen. Tovrstna praksa se nadaljuje že deset let; to se dogaja tako v Gorici kot v Gradišču, Vidmu, Pordenonu, Trstu ... Seveda ni razlik med barvami krajevnih uprav, saj isto velja za levo sredino, desno sredino oz. Gibanje 5 zvezd in druge stranke. Vsi prejemamo plače, katerih višino določa zakon,« poudarja Ziberna in pojasnjuje, da je nekdanji župan Ettore Romoli ustanovil sklad, kateremu so občinski odborniki namenjali po pet odstotkov svoje plače, ki je sami niso smeli znižati. »Skladu še vedno namenjamo pet odstotkov mesečnega honorarja; iz njega črpamo sredstva, s katerimi pomagamo družinam v stiski in podpiramo solidarnostne projekte. V sedanjih zelo težkih časih, ko so mnogi izgubili delo, ko so bari in trgovine zaprti, ko so številne družine v težavah, si pa nekateri nabirajo politične točke s širjenjem lažnih novic o namernem višanju plač,« poudarja župan in pri tem omenja občinska svetnika Serenello Ferrari iz vrst večine in Andreo Picca iz vrst opozicije. Župan je besen tudi nad poročanjem Facebook strani Gorizia 3.0, za katero stoji Antonio Devetag, nekdanji občinski odbornik v upravah Ettoreja Romolija. Na omenjeni Facebook strani so objavili celotno odločbo, iz katerega izhaja, da ima goriški župan na podlagi deželnega zakona št. 35 iz leta 2011 pravico do 5025 evrov bruto plače, ki jim je treba prišteti še dodatek za opravljanje županske funkcije, sicer vreden 25 odstotkov osnovnega zneska, kar znaša dodatnih 1263 evrov. Podžupan Stefano Ceretta ima po drugi strani pravico do bruto plače, ki predstavlja 45 odstotkov županove; omenjenemu znesku je treba prišteti še dodatek za opravljanje podžupanske funkcije, ki znaša 50-odstotkov osnovne plače oz. 1173 evrov. Do 50-odstotnega dodatka imajo pravico tudi občinski odborniki Arianna Bellan, Marilena Bernobich, Chiara Gatta, Dario Obizzi in Roberto Sartori (v njihovem primeru znaša 1010 evrov), ki sicer prejemajo plačo, ki znaša 40 odstotkov županove. Dodatka, ki je za spletne kritike sporen, ne prejemata občinska odbornika Francesco Del Sordi, ker ob odborniškem delu opravlja tudi svojo redno službo, in Silvana Romano, ki prejema pokojnino.