Na Okuse Off tudi z vlakom

Čeprav bo na prireditvenem območju lahko istočasno največ 2700 ljudi, bodo na letošnji praznik Okusi Off v Gorici peljali vlaki iz cele dežele. Od petka do nedelje bodo na prireditev – uradno jo bodo odprli v četrtek, 23. septembra, ob 17.30 ob navzočnosti predsednika Dežele FJK Massimiliana Fedrige – bodo do poznih večernih ur izjemoma peljali vlaki iz Trsta, Vidma, Sacileja in Karnije. Kdor se bo v Gorico pripeljal z vlakom, se bo lahko posluževal brezplačnega avtobusnega prevoza od postaje do prizorišča dogodka s postankom v Ulici Cadorna in pri centralnem poštnem uradu. Avtobus bo peljal v petek od 17. ure do 2. zjutraj, v soboto od 15. ure do 2. ure zjutraj in v nedeljo od 10.30 do 22. ure. Kot omenjeno bo na dogodku lahko istočasno največ 2700 ljudi, vstop pa bo mogoč samo s covidnim potrdilom. Vhodov bo 11, nadzorovali jih bodo varnostniki; nad dogajanjem bodo poleg sil javnega reda bdele tudi nadzorne videokamere. Covidno potrdilo bodo lahko preverjali tudi na ulicah. V dnevih, ko bo potekala prireditev, bodo parkirišča v mestu brezplačna; prometne zapore bodo veljale samo na območjih, na katerih bodo postavljene stojnice: to so Battistijev trg, Ljudski vrt, Ulica Roma, Oberdanova in Crispijeva ulica.