Na Okusih Off šestdeset stojnic

Približno 60 stojnic iz Furlanije - Julijske krajine, Avstrije, Francije in Slovenije bo čez dva tedna v Gorici pričaralo vzdušje Okusov ob meji, sicer v omejeni različici. Namesto tradicionalne poulične prireditve bodo namreč zaživeli Okusi Off, »praznik ponovnega zagona«. Prioriteta bo varnost, pravijo na goriški občini, saj bo za vstop v območje praznika potrebno predložiti covidno potrdilo. Preverjanja bodo potekala tudi naključno med praznikom, so napovedali.

Na včerajšnji tiskovni konferenci je goriški župan Rodolfo Ziberna večkrat poudaril, da Okusi Off niso Okusi ob meji, ne po številu stojnic (Okusi ob meji privabijo približno 430 sodelujočih) in seveda niti po številu udeležencev. Zadnji Okusi ob meji so leta 2019 po ocenah organizatorjev privabili okrog 900.000 obiskovalcev. Na Okusih Off, ki bodo potekali od četrtka, 23. septembra, do nedelje, 26. septembra, bo lahko istočasno največ 2700 ljudi. Praznik bo potekal na dveh osrednjih lokacijah, v kateri bo dovoljeno vstopiti samo s covidnim potrdilom. Skupno bo 11 vhodov, lokaciji pa sestavljata Travnik in bližnja Ulica Roma ter Battistijev trg in Ljudski vrt. Kot je že tradicija, bosta Battistijev trg in v Ljudski vrt zasedali avstrijska in francoska vas. V Ulici Roma in v Crispijevi ulici bodo postavili stojnice z dobrotami iz Furlanije - Julijske krajine in stojnice krajevnih društev, na Travniku pa bodo stojnice iz Slovenije in postojanke krajevnih ustanov. Travnik bo tudi prizorišče Goriškega aperitiva. Praznovanje se bo v četrtek, petek in soboto lahko nadaljevalo do 2. ure zjutraj, v nedeljo pa se bo moralo zaključiti ob 23. uri. Hrano in pijačo bo zaradi proticovidnih ukrepov treba uživati sede ob mizi. Na voljo bo 33 kemičnih stranišč, od katerih šest za invalide: postavljena bodo na Travniku, v Ulici Rotta in na Battistijevem trgu.