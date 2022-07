Na Opatjem Selu ognja še niso ukrotili

Kot je okoli 17. ure s požarišča požara pod daljnovodom Opatje Selo - Miren sporočil vodja Erik Spačal, ognja gasilcem še ni uspelo povsem ukrotiti. Zadržujejo ga sicer nad cesto Lokvica-Devetaki na italijanski strani, ki je zaprta za promet. Prav tako je zaprta cesta Miren-Lokvica. Zaradi gašenja in varnosti je daljnovod izključen iz omrežja.

Gasilcem so v pomoč tudi trije helikopterji – dva slovenske vojske in eden slovenska policija, že dvakrat pa je priletelo in odvrglo približno 800 l vode tudi vojaško transportno letalo Pilatus PC 5, ki se oskrbuje na ajdovskem letališču.

Dodatne težave povzroča tudi pomanjkanje vode. Delavcem Kraških vodovodov še vedno ni uspelo odpraviti težav na vodovodnem omrežju, tako da so glavni hidranti, na katerih so vozila polnili gasilci, še naprej brez vode. To gasilci zdaj dovažajo od drugod, v glavnem iz Mirna.

Poleg tega večjega požara na lokaciji petkovega, so še vedno aktivna tudi posamezna žarišča na večjem območju nedeljskega požara. A gasilcem uspeva, za zdaj, vse te izbruhe nevtralizirati.

»Seveda pa vsi pozorno spremljamo tudi kaj se dogaja na italijanski strani, kjer se je danes razvilo kar nekaj požarov. Nekateri grozijo, da bi se razširili tudi na slovensko stran,« so sporočili s Civilne zaščite za Severno Primorsko, kjer napovedujejo, da pred številnimi gasilci, ki jih je na Krasu iz ure v uro vse več, pester večer.