Na panamski ladji neustrezni delovni pogoji

Osebje obalne straže je v tržiškem pristanišču zaseglo ladjo, ki pluje s panamsko zastavo. Člani posadke so se pred dnevi odločili za stavko, s katero so opozorili na slabe delovne pogoje in hkrati od ladjarja zahtevali, kar jim po pogodbi pripada. Ladja je dolga 181 metrov, tehta 21.000 ton, namenjena je sipkim tovorom. Osebje obalne straže je po ogledu ladje ugotovilo sedemnajst prekrškov, sedem zelo hudih, ki zadevajo neustrezne delovne pogoje. Na ladji ni zagotovljena varnost in niso spoštovana določila proti onesnaževanju. Člani posadke so zaposleni s ponarejenimi pogodbami; že dalj časa ne prejemajo plače. Na ladji je poleg tega premalo osebja, kar pomeni, da so člani posadke podvrženi večjemu bremenu dela. Po nekajdnevni stavki jim ladjar še vedno ni zagotovil, da bo poskrbel za odpravo vseh nepravilnosti.