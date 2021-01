Na pošti prevzem digitalne identitete SPID tudi po naročilu

V osmih poštnih uradih na Goriškem se lahko uporabniki po novem naročijo za prevzem digitalne identitete iz javnega sistema SPID. Da bi preprečili dolgo čakanje v vrstah, po novem nekateri poštni uradi omogočajo prijavo za prevzem digitalne identitete, in sicer preko dveh kanalov: aplikacije Ufficio Postale ali preko Whatsappa. V prvem primeru si lahko uporabnik naloži aplikacijo na svoj telefon in se naroči za prevzem digitalne identitete ali za druge poštne storitve. V drugem primeru pa mora uporabnik pisati Whatsapp sporočilo na številko 371 5003715. Omenjeno naročanje je na Goriškem možno v sledečih poštnih uradih: v Gorici na glavnem poštnem uradu in v Ulici Rossini, ob tem pa še v Krminu, Tržiču, Gradišču, Ronkah, Gradežu in v Štarancanu.

