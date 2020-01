Na potokih nočejo hidroelektrarn

»Državna vlada naj odpove finančno pomoč za gradnjo malih hidroelektrarn na alpskih potokih in rekah, saj tovrstni obrati povzročajo zelo veliko naravno in družbeno škodo, medtem ko je količina električne energije, ki jo proizvajajo, minimalna.« Po vsej severni Italiji so se včeraj zbrali predstavniki raznih okoljevarstvenih, kajakaških in ribiških društev, da bi izrazili svoje nasprotovanje načrtom za nove male hidroelektrarne, potem ko je državna vlada z zakonskim odlokom iz julija 2019 poenostavila postopke za pridobitev dovoljenj za njihovo gradnjo.Protestni shod je potekal tudi na podgorski »pašereli«, kjer so bili navzoči predstavniki združenj iz naveze Salviamo l’Isonzo. V Furlaniji - Julijski krajini so nasprotniki novih hidroelektrarn manifestirali ob rekah in potokih Piava v Sappadi, Aborna v Savodnji, Arzino v Flagogni, Leale v Trasaghisu, Pecol v Paularu, Fuina v Osaisu, Tilmentu v Socchieveju v kraju Forni di Sopra in še ob nekaterih drugih, med katerimi je bila tudi reka Rezija v istoimenski dolini.Za svoj simbol so si protestniki izbrali kapiča, ribico, ki živi na dnu alpskih potokov, v katerih je zaradi hidroelektrarn in njihovih vtočnih kanalov vse manj vode.