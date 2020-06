Na Pristavi zeleni center somestja obeh Goric

Na Pristavi so včeraj slovesno predali namenu obnovljeno športno igrišče. Občina je za preplastitev 500 kvadratnih metrov površin, ki so namenjeni odbojki, nogometu in košarki, namenila 22.000 evrov. »Gre za mesto, ki je pomembno v viziji enotnega urbanega prostora obeh Goric. Naj bo to igrišče simbolen prispevek k procesu vzpostavljanja zelenega trikotnika med Goriškim gradom, Kostanjevico in Vilo Rafut kot novega zelenega centra nastajajočega somestja Goric,« je ob predaji prenovljenega igrišča namenu poudaril novogoriški župan Klemen Miklavič.

Igrišče je bilo pred obnovo asfaltno. Zakaj so se odločili, da nanj poločijo plast umetne mase, je pojasnil novogoriški podžupan Simon Rosič: »Takšna preplastitev pomeni bistveno zmanjšanje hipnih in dolgotrajnih poškodb pri vadbi,« je pojasnil Rosič in dodal, da je to igrišče umeščeno na poseben prostor in ima svojevrstno poslanstvo: nahaja se tik ob državni meji in je eden izmed kamenčkov ustvarjanja mozaika somestja. »Prepričan sem, da je to velika pridobitev za prebivalce iz te in one strani meje,« je poudaril Rosič. Z igriščem bo upravljal novogoriški Javni zavod za šport.