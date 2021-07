Na Sardiniji iščejo inženirja iz Gradeža

Na Sardiniji se je izgubila vsaka sled za 55-letnim inženirjem Alessandrom Zanibonijem iz Gradeža. Moški se je pred nekaj meseci preselil na otok sredi Tirenskega morja, da bi delal za podjetje, ki gradi morske platforme. Nastanjen je bil v stanovanju v občini Lazerai v pokrajini Nuoro. Moškega pogrešajo od 23. julija; njegov avtomobil so našli v kraju Punta Margiani, takoj zatem so v okolici sprožili obsežno iskalno akcijo. Gorski reševalci so ga iskali tudi s pomočjo drona, s katerim so preiskali skalnate pečine v krajih Bidonie in di Su Baddiscru ‘e Piga. Ob gorskih reševalcih so na zelo nedostopnem terenu iskali tudi gasilci iz Nuora in Tortolija, policisti, finančni stražniki, gozdarski policisti in karabinjerji Bauneia.