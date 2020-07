Na seznamu preiskovanih zaradi Stefanove smrti 14 imen

GORICA – Od predsednika Fundacije Coronini Cronberg vse do vzgojiteljev, ki so v sredo spremljali udeležence poletnega središča. Na seznam preiskovanih zaradi smrti 13-letnega Stefana Borghesa je goriško tožilstvo včeraj vpisalo 14 imen. V bistvu gre za vodstvo in vse člane sedanjega in prejšnjega upravnega sveta Fundacije Coronini Cronberg, lastnice parka in vodnjaka, v katerem se je smrtno ponesrečil Stefano, ter za vzgojitelja, ki sta tisto jutro bila odgovorna za Stefanovo skupino. Seznam preiskovanih je torej precej obsežen, tožilstvo pa je preiskovane seznanilo tudi zato, da lahko čimprej imenujejo svoje strokovnjake za obdukcijo malega Stefana, ki naj bi potekala v ponedeljek.