Na skupnem trgu bo zaživela opera Igorja Stravinskega

Združiti najboljše, kar ponuja goriški prostor, z umetniki mednarodne scene. Tako nekako zgledajo projekti za Evropsko prestolnico kulture, za majhen predokus pa se že pojutrišnjem, 17. julija, pripravljajo po zaslugi festivala Piccolo Opera. Na Trgu Evrope / Transalpina bo namreč v soboto ob 19. uri zaživela opera Histoire du Soldat Igorja Stravinskega. Glasbo bodo izvajali profesorji in sodelavci Glasbene matice, ki jih bo vodil japonski Maestro Hirofumi Yoshida, tudi umetniški vodja filharmoničnega orkestra iz Bologne in festivala Japan Opera. V vseh dramskih vlogah ter kot režiser pa bo nastopal »glasbigralec« (musicattore) Luigi Maio. Preoblekel se bo v vojaka, hudiča, pripovedovalca in princeso v edinstvenem »one man show«.

Prireditev, ki jo bodo gostili na skupnem trgu obeh Goric, so včeraj predstavili v parku za goriško mestno hišo. Občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti je povedal, da se kljub pandemskih razmeram trudijo za organizacijo dogodkov. Gorazd Božič, vodja kabineta novogoriškega župana Klemna Miklaviča, pa je izpostavil, da so dogodki na skupnem trgu posebej pomembni, saj trgu vedno bolj dajejo vlogo novega središča mest. Vesna Humar, koordinatorka EPK 2025, pa je podčrtala, da »nobeno mesto ni premajhno za veliko umetnost«. Pri projektu namreč sodelujejo slovenski in italijanski glasbeniki, mednarodni pečat pa daje japonski dirigent. Umetniški vodja festivala Piccolo Opera, Gabriele Ribis, je izpostavil, da je dogodek na Trgu Evrope / Transalpina nekakšen laboratorij o tem, kako bodo zgledale umetniške produkcije prihodnosti v Gorici in Novi Gorici.