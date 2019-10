Na slovenskem uradu niso našli ustreznega kandidata

Tudi na goriški občini, kakor že v Sovodnjah, Doberdobu in Števerjanu, se soočajo s težavami pri zaposlovanju novih uslužbencev, če je med pogoji znanje slovenskega jezika. Občina je namreč od Dežele Furlanije - Julijske krajine na podlagi zaščitnega zakona prejela 240.000 evrov za obdobje 2019-2021: sredstva so namenjena vzpostavitvi mreže za slovenski jezik v javnih upravah.

Točneje, občina bi s tem prispevkom morala zaposliti dve osebi za določen čas v službi za zaščito jezikovnih manjšin. Trenutno pa je na občini zaposlen le funkcionar, ki se ukvarja s prevajalstvom in tolmačenjem. Občini namreč ni uspelo najti ustreznega kandidata, ki bi zapolnil mesto funkcionarja za upravno-računovodske zadeve; skušali so črpati iz lestvic drugih občin, a brez uspeha. Del razpoložljivih sredstev – 30.000 – evrov bodo torej uporabili za zunanja podjetja, ki nudijo prevajalske storitve in tolmačenje.