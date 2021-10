Na slovenskih šolah v Gorici obravnavali tri okužbe

Na šolah s slovenskim učnim jezikom v Gorici se soočajo s tremi okužbami s koronavirusom. En primer so zabeležili na osnovni šoli Otona Župančiča, skupno dva primera pa na nižji srednji šoli Ivana Trinka. Včeraj so učenci treh razredov, v katerih so ugotovili omenjene okužbe, ob prihodu v šolo dobili navodilo, da se iz preventivnih razlogov vrnejo domov. Tekom jutra je goriško-tržaško zdravstveno podjetje Asugi poslalo ravnateljstvu Večstopenjske šole Gorica smernice, kako naj na šolah ravnajo v prihodnjih dneh. Učenci in učno osebje, ki so bili 28. in 29. septembra v razredih, kjer so ugotovili okužbe, bodo morali na testiranje v ponedeljek. Če bodo vsi brisi negativni, bodo testiranje ponovili 11. oktobra. Karantena kakorkoli ni predvidena, zato bo pouk v prihodnjih dneh potekal redno. Učenci dveh razredov nižje srednje šole Ivana Trinka se bodo lahko vrnili v šolo že danes, medtem ko bo za razred s primerom okužbe s šole Oton Župančič pouk ponovno stekel v ponedeljek.S podjetja Asugi so sporočili, da na podlagi novega protokola za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom razred, v katerem je ugotovljen primer okužbe, ne sme imeti pevskih dejavnosti; prepovedana je tudi uporaba pihal. Odmor mora potekati z drugim urnikom in sploh ločeno od ostalih razredov; do stikov z drugimi učenci ne sme priti niti v telovadnici oz. laboratorijih. Učenci morajo nositi zaščitno masko vedno, tudi, ko sedijo na svojem mestu. Vedno morajo spoštovati tudi varnostno razdaljo. V primeru povišane temperature in drugih simptomov morajo ostati doma in poklicati zdravnika. Učenci morajo tudi izven šole omejiti stike tako s prijatelji kot tudi z družinskimi člani; še posebej se morajo izogibati starejših oseb in ranljivih skupin. Zdravstveno podjetje jih ne nazadnje poziva, naj ne opravljajo športnih in izvenšolskih dejavnosti.