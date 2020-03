Na spletu dvojezična samoizjava

Na spletni strani goriške občine so danes kot napovedano objavili nadomestno izjavo uradnega potrdila, ki jo morajo občani na podlagi uredb predsednika vlade za zajezitev koronavirusa imeti ob sebi, ko se iz službenih, zdravstvenih ali drugih razlogov premikajo po italijanskem ozemlju. Goriška uprava je poskrbela tudi za dvojezični italijansko-slovenski obrazec. Tako kot italijanska in italijansko-angleška samoizjava je na voljo na spletni strani Občine Gorica, oz. na tej povezavi, do katere je mogoče priti v zavihku Comunicazioni - Nuovo coronavirus. Obrazec si lahko seveda natisnejo tudi prebivalci drugih občin. Samoizjavo moramo imeti s sabo tudi v slučaju, da se odpravimo v trgovino.