Po letu dni so na štefanovo spet zazvenele božične pesmi v goriški stolni cerkvi. Združenje cerkvenih pevskih zborov iz Gorice je v nedeljo na praznik sv. Štefana organiziralo tradicionalni božični koncert. Letos so ga sooblikovali gojenci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, mešani pevski zbor F.B. Sedej iz Števerjana, organist Mirko Butkovič in sopranistka Ivana Jug. Božično misel je podal literarni ustvarjalec in kulturni delavec Janez Povše.