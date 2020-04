Kmetje iz goriške pokrajine in hkrati tudi vrtičkarji so zaradi suše vse bolj zaskrbljeni za svoje pridelke, saj na suhih poljih še nič ne raste. Zadnjič je konkretneje deževalo v začetku marca, nakar do včerajšnjega poldneva, ko je malce poškropilo, ni padla niti ena kapljica dežja. Na meteorološki postaji deželnega vremenoslovnega observatorija Osmer v Koprivnem je bilo v vodomeru nekaj vode nazadnje 6. marca, ko je padlo 19 milimetrov dežja. 13. in 14. marca se je skupno nabralo še za en milimeter vode, kar seveda za potrebe kmetijstva ni nikakor dovolj. Sredi marca se je začelo za pomlad neobičajno sušno obdobje, ki še vedno traja in mu zaenkrat še ni videti konca.V prvih desetih dneh aprila letošnjega leta na Goriškem ni padla niti ena kapljica dežja; v istem obdobju iz prejšnjih let je v severnem delu goriške pokrajine v povprečju padlo od 35 do 45 milimetrov dežja, ob morju je bilo nekaj manj padavin, v povprečju okrog 25 milimetrov. Med lanskim aprilom so padli 104 milimetri dežja, nakar je bil lanski maj zelo deževen, saj je padlo kar 292 milimetrov dežja, kar je povzročilo zelo velike težave zlasti čebelarjem, ki so bili ob večji del svojega pridelka. Lansko poletje je bilo zatem izredno sušno, nakar je novembra padlo skoraj 400 milimetrov vode, kar je predstavljalo več kot četrtino celoletnih padavin.