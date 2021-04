»Na svečanostih nikogar z občine«

Predstavniki borčevske zveze ANPI-VZPI opozarjajo, da letos ni bilo predstavnikov goriške občine na niti eni od svečanosti, ki so jih organizirali ob 25. aprilu. Z goriške občine na daljavo odgovarjajo, da v kabinetu župana Roldolfa Ziberne niso prejeli niti enega vabila na svečanosti v organizaciji borčevske zveze. Ob tem pojasnjujejo, da se je podžupan Stefano Ceretta v nedeljo udeležil svečanosti v organizaciji prefekture na Travniku, kjer so poskrbeli za slovesen dvig italijanske trobojnice. Podžupana sta spremljala mestna redarja z občinskim praporom. »Ne v zaporu, ne pred goriškim gradom, kjer stoji plošča v spomin na ustreljene antifašiste, ne pred železniško postajo, kjer je obeležje v spomin na goriško fronto, ne v Podgori in Štandrežu in niti na pokopališču, kjer se je ANPI-VZPI skupaj s slovenskimi organizacijami spomnil padlih za svobodo; nikjer ni bilo predstavnikov goriške občine, kar se je zgodilo prvič doslej. Gorica je edina občina, ki ni obeležila državnega praznika,« poudarja Anna Di Gianantonio in pojasnjuje, da sta se župana Trsta in Vidma udeležila svečanosti skupaj z zvezo ANPI-VZPI. »Goriška občina ne spoštuje spomina na padle za svobodo, obenem se ne zmeni za vse tiste občane, ki se prepoznavajo v vrednotah ustave,« ugotavlja Anna Di Gianantonio.