Na Sveti Gori ne bo razstave jaslic

Tradicionalne razstave jaslic na Sveti Gori, ki je v preteklosti vedno naletela na veliko zanimanje, letos ne bo. Koronavirus je preprečil izvedbo priljubljene prireditve, na kateri je v vseh dosedanjih osemnajstih izvedbah sodelovalo veliko ljudskih umetnikov. Ti so v zasnovo in pripravo jaslic vložili veliko domišljije, delovnih ur in umetniške žilice. Kar nekaj razstavljavcev je vsa ta leta prihajalo tudi iz zamejstva. Pri razstavi so sodelovali nekateri zamejski vrtci in osnovne šole, s svojimi izdelki pa so bili vselej prisotni tudi posamezniki. Snovalci so pri svojih prikazih okolja Jezusovega rojstva uporabljali najrazličnejše materiale, od lesa, papirja in lepenke do plutovine, maha, divjih sadežev, kovin, plastike itd.Pri pripravi razstave na Sveti Gori običajno sodeluje tudi Združenje Krajevna skupnost Pevma, Štmaver in Oslavje. Predsednik Lovrenc Persoglia nam je povedal, da se je za letošnjo razstavo, ki bi jo morali odpreti v nedeljo, 20. decembra, prijavilo kar nekaj zamejskih izdelovalcev jaslic. Tudi nekaj vrtcev je bilo zraven, žal pa jim je covid-19 prekrižal načrte.

