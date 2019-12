Na Sveti Gori razstava jaslic

Več ko šestdeset jaslic raznih oblik in velikosti je do 10. januarja na ogled v baziliki na Sveti Gori. Že 18. razstavo organizirajo Frančiškanski samostan s Svete Gore, zavod Domus Gratie, KS Solkan in Združenje KS Pevma, Štmaver in Oslavje. Slovenci v Italiji so letos prispevali okrog petnajst jaslic, od katerih je dobra polovica prišla iz raznih vrtcev in šol. Za pripravo jaslic so poskrbeli otroci iz Sovodenj, Pevme, Štandreža, Števerjana in Ronk. Lepo zasnovano razstavo so slavnostno odprli v nedeljo s krajšim kulturnim sporedom, ki ga je oblikoval mladinski pevski zbor iz Šempasa. Priložnostni nagovor sta imela gvardian in rektor na Sveti Gori, pater Bogdan Knavs, in predsednica KS Solkan Jana Herega. Glavni govor je letos imel Lovrenc Persoglia, predsednik Združenja KS Pevma, Štmaver in Oslavje. Razstava bo na ogled ob nedeljah in praznikih od 9. do 19. ure, ob sobotah in med tednom od 27. decembra do 4. januarja od 10. do 18. ure; 23. in 24. decembra ter od 6. do 10. januarja pa od 14. do 17. ure.