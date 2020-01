Na Travniku množično v novo leto (foto)

Več tisoč ljudi je začetek novega leta pričakalo na goriškem Travniku. Silvestrovanje, ki ga je pripravila občinska uprava, je privabilo mnogo Goričanov, a tudi ljudi iz sosednje Nove Gorice, Tržiča, Vidma in drugih krajev v Furlaniji - Julijski krajini, ki so se na osrednjem mestnem trgu v znamenju glasbe in plesa poslovili od starega leta ter v novo stopili z očmi, uprtimi v nebo: vrhunec goriškega silvestrovanja je bil namreč tudi tokrat ognjemet, ki je bil nekoliko manj glasen kot v prejšnjih letih, a prav tako očarljiv.

Ob prazničnem programu, ki so ga oblikovali DJ Zippo, DJ Master Dee in plesna skupina Miami, bodo udeležencem letošnje novoletne zabave v Gorici ostali v spominu varnostni ukrepi. Prireditveni prostor je bil namreč zavarovan. Edina dva vhoda iz Gosposke ulice in iz Ulice Roma so nadzorovali predstavniki varnostnih organov, ki so pregledali domala vse udeležence.