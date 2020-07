Na Travniku zapeli in zaplesali

Na goriškem Travniku je bilo v četrtek mladostno in razigrano: otroci in najstniki, ki obiskujejo poletno središče v Dijaškem domu, so mestu ponudili energije polno prireditev Mladi v centru, s katero se je zaključila pevska, plesna in gledališka delavnica Poletje z Damjano Golavšek.

Poletno središče Dijaškega doma vsako leto ponuja bogat program kulturnih in športnih dejavnosti, posebno pozornost pa posvečajo ravno petju in gledališču: od 29. junija do 10. julija so imeli otroci in mladi možnost, da so se glasbeno izobraževali s priznano slovensko pevko, igralko, animatorko in glasbeno pedagoginjo, omenjeno Damjano Golavšek, ki že več let sodeluje z Dijaškim domom. Program so obiskovali otroci od 11. do 14. leta starosti, ki so pridobljeno znanje v četrtek predstavili tudi goriški javnosti.