Na Trgu Evrope jutri Praznik glasbe

V Novi Gorici bo jutri spet zaživela glasba. Kulturno umetniško društvo Morgan v sodelovanju s SIGICem in ob podpori Mestne občine Nova Gorica, EZTS GO in Ekipe GO! 2025 prireja Praznik glasbe, ki se bo začel v središču mesta, se nadaljeval ob udarni spremljavi po ulicah, med bloki in trgih, in vodil do harmoničnega večernega druženja na Trgu Evrope. Po odstranitvi mreže vzdolž slovensko-italijanske meje bo ob 20. uri z nagovorom podžupana Mestne občine Nova Gorica Simona Rosiča Trg Evrope ponovno predan svojemu namenu, tokrat z nekoliko prenovljeno podobo. Stična točka somestja obeh Goric je namreč z novo prometno ureditvijo bolj prijazna za obiskovalce, tudi za ranljive skupine, in bolje osvetljena. Pogled na mozaik odslej ne bo več motila pločevina, saj parkiranje na trgu tako s slovenske kot z italijanske strani ni več dovoljeno. Za slovesno vzdušje bodo poskrbeli člani Komornega orkestra NOVA z repertoarjem, ki se razteza od bolj in manj poznanih klasičnih del pa do ljudske in z jazz ritmi obarvane glasbe.

