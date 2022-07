Na Trstelj poslali dodatne enote (video)

Več kot tisoč gasilcev, ki so razporejeni na pet sektorjev in en podsektor, gasi ogenj na Trstelju in se bori za zaščito Renč v Vipavski dolini. Ravno na hrib na kraški planoti so usmerili dodatne enote gasilcev. Iz zraka jim pri gašenju pomaga kar 14 helikopterjev. »Zaradi vetra smo na področje Trstelja poslali dodatne enote, požar je pod nadzorom. Pripravljeni smo tudi za napotitev še dodatnih gasilcev, če se bo na tem območju kaj zgodilo,« je v oddaji Prvi dnevnik na TV Slovenija ob 13. uri povedal vodja operativnih sil Sebastjan Čuk.

Za vse, ki potrebujejo kakršno koli informacijo, je vzpostavljena dežurna telefonska številka 041/439-775.

V popoldanskih urah pričakujejo prihod treh letal romunske vojske. Šlo naj bi za dva Spartana in en Hercules. Transportni letali Spartan, ki imata kapaciteto enako kot kanader, bosta gasili, Hercules pa bo skrbel za logistiko.