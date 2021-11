Na vaškem trgu zapeli in zaplesali

Niz martinovanj in zahvalnih obredov se je na Goriškem začel v nedeljo v Gabrjah. Na vaškem trgu je navzoče nagovoril Robert Juren v imenu organizatorjev, domačega kulturnega društva Skala in gabrske lovske družine, zatem je voz s kmečkimi pridelki blagoslovil župnik Renato Podbersič. Sledil je nastop moškega pevskega zbora Skala, nakar so se predstavili še mladi plesalci iz breakdance skupine Skala VIP pod mentorstvom Edija Čineja. Na društvenem sedežu so postavili na ogled likovna dela, nastala na mladinski umetniški delavnici, ki jo je julija Zveza slovenskih društev izpeljala v sodelovanju z društvom Skala ter pod mentorstvom Jurija Devetaka in Štefana Turka; poleg tega so odprli tudi razstavo z likovnimi deli, ki so nastala spomladi v okviru natečaja društva Skala Želje. Ob zaključku kulturnega programa so člani lovske družine ponudili vsem navzočim golaž, medtem ko so domačinke pripravile več vrst sladic.