Na vipavski hitri cesti zgorelo tovorno vozilo

V sredo zvečer je na odseku hitre ceste H4 med Podnanosom in Razdrtim v Občini Vipava zagorelo tovorno vozilo. Novogoriški prometni policisti so na kraju dogodka ugotovili, da je do požara prišlo zaradi tehnične okvare kabine tovornega vozila, požar pa je najprej zajel vlečno, nato pa še priklopno vozilo.

Voznik, 29-letni državljan Slovenije, se je pravočasno ustavil in umaknil iz kabine. V požaru je vozilo, ki je bilo naloženo s kartonom, pogorelo s tovorom vred. Na kraju so posredovali ajdovski, vipavski, postojnski, in podnanoški gasilci, ki so zavarovali kraj požara in nato pogasili vlečno in priklopno vozilo ter nudili pomoč policiji in delavcem DARS-a. V času požara tovorna in odstranjevanja posledic požara s strani pristojnih službe je bila hitra cesta H4 na tem odseku zaprta in je bila šele danes po 3.30 zjutraj ponovno odprta za ves promet.