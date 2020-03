Na vrsti talna signalizacija

Konec leta 2018 so namestili prve prometne znake z dvojezičnimi napisi, s katerimi so v severnem delu Gorice opozorili na nastajajočo čezmejno kolesarsko mrežo, v kratkem bo prišla na vrsto talna signalizacija.V Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) s pospeškom uresničujejo projekt Isonzo - Soča, katerega namen je vzpostavitev skupne čezmejne mreže kolesarskih in pešpoti, ki bo ustvarila urban čezmejni park. Njegov namen je povečanje privlačnosti območja za obiskovalce in turiste ter izboljšanje trajnostne mobilnosti prebivalcev. Gre za projekt iz sklopa Celostnih teritorialnih naložb, ki so sofinancirani v okviru Programa teritorialnega sodelovanja Interreg V-A Italija – Slovenija 2014 – 2020. Skupna vrednost investicije brez davka na dodano vrednost znaša 1,2 milijona evrov.Pri kajakaškem centru v Solkanu je v okviru projekta v polnem teku gradnja nove brvi čez Sočo, ki jo bodo predvidoma predali namenu pred koncem leta. Potem ko se bodo čez reko podali po novem visečem mostu, bodo kolesarji državno mejo prečkali po točki, kjer sta novogoriški in goriški župan Klemen Miklavič in Rodolfo Ziberna lanskega februarja slovesno prerezala žičnato mrežo. Zatem bo kolesarska steza speljana po stranskih ulicah Solkanskega polja v severnem delu Gorice, ki jih mora EZTS GO opremiti s talno signalizacijo, potem ko je že konec leta 2018 namestilo ustrezne prometne znake z dvojezičnimi napisi, medtem ko je goriška občina uvedla hitrostno omejitev 30 kilometrov na uro.V prejšnjih mesecih so pridobili vsa ustrezna dovoljenja za novo talno signalizacijo, tako da je zdaj potrebna le še potrditev dokončnega načrta, za kar mora poskrbeti skupščina EZTS GO. Do tega naj bi prišlo v kratkem, sicer točnega datuma še niso določili zaradi težav, ki jih v zadnjih dneh povzročajo vse ostrejši ukrepi za zajezitev koronavirusa.