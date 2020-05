Na vrsti vozel lastništva parcel

Predhodni načrt za gradnjo steze okrog Doberdobskega jezera je pripravljen, tako da se zdaj občinska uprava mora lotiti reševanja vozla lastništva parcel, preko katerih bo v prihodnje speljana nova pešpot.

Predhodni načrt sta izdelala arhitekta Moreno Baccichet in Annalisa Marini, ki sta med zbiranjem gradiva posebno pozornost namenila tudi nekdanji uporabi jezera za pašo živine, ribolov, lov in druge dejavnosti, s katerimi so se nekoč preživljali prebivalci Doberdoba, Dola in Jamelj. Načrtovalca sta pregledala več starih dokumentov in zemljevidov; pri pripravi načrta sta poleg tega v veliki meri upoštevala priporočila domačinov, s katerimi sta se srečala februarja na sedežu kulturnega društva Jezero v Doberdobu, kjer je na dan prišlo kar nekaj predlogov in hkrati tudi pripomb. V načrtu, ki ga sta ga izdelala Baccichet in Marinijeva, je posebna pozornost namenjena tudi slovenskim ledinskim imenom, ki so razpršena vse okrog jezera. Za ovrednotenje toponimov načrtovalca predlagata postavitev kamnitih znamenj, po zaslugi katerih bi obiskovalci vedeli, kdaj hodijo preko Zardina in Meje, kdaj se sprehajajo mimo Močivnice in Pri Borih. V načrtu je predvideno porušenje propadajočega pomola pod Gradino, ki ga domačini niso nikoli vzljubili; tudi na februarskem javnem srečanju v Doberdobu so se udeleženci soglasno izrekli za njegovo odstranitev. Arhitekta sta v načrt vključila nov pomol, ki bi ga zgradili na Trnišču, to se pravi pod občinsko cesto na južni strani jezera. Iz te točke je razgled na jezero veliko lepši tudi v sušnem obdobju, saj se mimo Trnišča pretaka kanal, po katerem teče voda iz doberdobske strani jezera proti jameljski. V okviru načrta je predvideno tudi ovrednotenje bunkerja iz obdobja hladne vojne, ki se nahaja v bližini občinske ceste in gostilne Pri jezeru, in avstrijskega mejnega kamna iz leta 1818, ki stoji na severni strani jezera.

»Uresničitev načrta je v celoti vredna 173.330 evrov, za gradbena dela kot taka bi šlo 124.700 evrov, ostali del zneska bi bil namenjen načrtovanju, varnosti in tehničnemu preverjanju ob zaključku del,« pravi doberdobski župan Fabio Vizintin in pojasnjuje, da imajo zaenkrat na voljo 100.000 evrov deželnega prispevka, ki izhaja iz dotacije Medobčinske unije Kras-Soča-Jadran. Dodatnih 40.000 evrov pa imajo na razpolago v okviru sredstev za uresničitev krajinskega načrta, ki so ga izdelali skupaj z občinama Sovodnje in Zagraj. Župan razlaga, da se bo v kratkem začela priprava dokončnega in izvršnega načrta, še pred tem pa bo morala doberdobska občina rešiti vozel lastništva parcel, čez katere bo speljana nova pešpot. Občinski upravitelji se bodo morali dogovoriti z lastniki za uporabo zemljišč, drugače bodo potrebne razlastitve, kar prinaša za vsak postopek kar nekaj birokracije in stroškov.Nova steza bo obkrožila celo jezero, široka bo 1,5 metra in bo zgrajena iz teptane zemljine. Za ureditev steze bodo izkoristili že obstoječe pešpoti; kjer jih ni, bodo zgradili novo. Na jameljski strani in na Trnišču sta predvidena razgledna točka oz. pomol iz kortena, posebne vrste nerjavečega jekla, medtem ko je na nekaterih posebno zanimivih točkah predvidena namestitev informativnih tabel.