Na vseh slovenskih šolah na Goriškem trenutno le tri okužbe

V teh dneh, ko je zaradi porasta primerov koronavirusa na državni in deželni ravni ponovno govor o zaprtju šol, beležijo na slovenskih ravnateljstvih v goriški pokrajini le tri potrjene okužbe s koronavirusom, potem ko jih je bilo v prejšnjih mesecih kar precej. Oktobra, novembra in decembra je bilo v karanteni več razredov tako v Doberdobu kot tudi v Gorici, Pevmi, Števerjanu in Bračanu. Da so se razmere umirile, sta potrdili obe ravnateljici, Sonja Klanjšček in Mara Petaros.

Trenutno je na okrevanju ena učiteljica Večstopenjske šole Doberdob, poleg tega beležijo še dve okužbi na višjih srednjih šolah, ki med sabo nista povezani; okužena sta ena dijakinja in en profesor.»V Doberdobu imamo v preventivni izolaciji peščico otrok zaradi okužb v družini, tako da pouk poteka v vseh razredih v prisotnosti. Na višjih srednjih šolah pa sta v karanteni dva razreda znanstvene smeri,« pravi Sonja Klanjšček, ki ravnateljuje Večstopenjski šoli Doberdob in licejem. »Do okužb prihaja znotraj družin, šole niso žarišča,« poudarja in pojasnjuje, da je v zadnjih časih slišala za nenaden porast okužb samo na šolah v Gradišču, medtem ko na slovenskih šolah ne beležijo tovrstnih težav. Ravnateljica pristavlja, da se razmere lahko tudi v zelo kratkem času spremenijo, zaradi česar vseskozi namenjajo posebno pozornost spoštovanju vseh priporočil za znižanje tveganja za okužbo.

Da so trenutno razmere zelo mirne, potrjuje tudi Mara Petaros, ravnateljica Večstopenjske šole Gorica in tehniških smeri. V prejšnjih mesecih so kar nekaj okužb obravnavali na raznih šolah goriškega ravnateljstva, vendar so se zdaj težave polegle. Tudi po februarskem ponovnem začetku 50-odstotnega pouka v živo na višjih srednjih šolah ni prišlo do poskoka števila okužb, kar le še potrjuje prepričanje, da so šole varne.