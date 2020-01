Na zaporo bodo opozarjali že v Gradišču in Zagraju

Ko se bo sredi marca začela gradnja kanalizacije v Prvomajski ulici v Sovodnjah, bodo z ustreznimi tablami na zaporo opozarjali že v Zagraju in Štandrežu. Sovodenjski župan Luca Pisk je v prejšnjih dneh sklical sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki cestnih podjetij ANAS in FVG Strade; navzoča je bila tudi lokalna policija iz Gradišča in Zagraja, ki bo poskrbela, da bo zapora osrednje sovodenjske ulice primerno označena na pokrajinski cesti št. 8. Med sestankom so ponovno pregledali mapo in skupaj določili, kam bodo namestili opozorilne table; nekatere bodo postavili že v Gradišču in Zagraju. »Seveda bodo ustrezne table namestili tudi ob robu Štandreža, tako da bodo avtomobilisti pravočasno seznanjeni z zaporo. Na table bomo tudi zapisali, da bo prost dostop do trgovin, javnih lokalov in ostalih komercialnih dejavnosti,« pojasnjuje sovodenjska občinska odbornica za javna dela Alenka Florenin, po besedah katere bodo table namestili še pred uvedbo zapore; čeprav bodo prekrite z oranžno mrežo, bodo avtomobilisti vseeno razumeli, da bo v kratkem prišlo do sprememb v prometu. Vse potrebne informacije v zvezi z zaporo in možnimi obvozi bodo posredovali policistom, karabinjerjem, gasilcem in reševalni službi; v prihodnjih tednih bodo izpeljali tudi javno srečanje za občane.