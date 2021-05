Na zdravstvene preglede tudi v sosednjo državo

Prebivalci občin območja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO – Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe – imajo po novem možnost, da se na nekatere zdravstvene storitve naročijo in jih koristijo tudi v sosednji državi. Goričan lahko torej ob zdravstvenih ustanovah v FJK izbere, ali bi šel na pregled v šempetrsko bolnišnico oz. novogoriški zdravstveni dom, Novogoričan ali prebivalec Šempetra pa lahko pregled opravi v goriški bolnišnici. Po opravljeni storitvi bodo lahko vsi uporabniki zahtevali povračilo plačila. EZTS GO izvaja ta pilotni projekt v sklopu projekta Salute-Zdravstvo. Sistem skupnega naročanja na zdravstvene preglede, trenutno v omejenem obsegu, dovoljuje prebivalcem treh občin, da dostopajo do treh različnih zdravstvenih ustanov. Na ta način lahko prosto izbirajo, na katero se želijo obrniti, na primer na podlagi čakalnih dob.

Naročanje na zdravstvene storitve v drugi državi poteka preko običajnih kanalov. Prebivalci goriške občine se tako morajo zglasiti v centru za naročanje CUP goriške bolnišnice, kjer jim za storitve, ki so na seznamu, ponudijo tudi možnost izvedbe v Sloveniji. Z napotnico lahko gre uporabnik v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca v Šempetru ali v novogoriški Zdravstveni dom, pred koriščenjem storitve pa mora poskrbeti za plačilo. Po storitvi lahko zahteva povračilo plačila, in sicer pri svojem zdravstvenem okrožju. Za Gorico je to urad, ki deluje stavbi B ob nekdanji bolnišnici v Ulici Vittorio Veneto. Uporabniki bodo prejeli vse potrebne informacije, ko se bodo naročili. Prebivalci Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe pa se na storitev v Italiji lahko prijavijo v portalu zvem.ezdrav.si. V zavihku Čakalne dobe za zdravstveno storitev je med regijami na voljo tudi Italija, med ustanovami pa goriška bolnišnica. Uporabnik se lahko naroči s klikom, stroške za plačilo pa mu nato povrne slovenska zdravstvena zavarovalnica.