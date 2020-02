Načrtovali bodo mesto, ki bo prijaznejše za kolesarje

Gorica ni kolesarjem najbolj prijazno mesto. Kolesarskih stez ni veliko, tiste, ki so jih v prejšnjih letih uredili, pa so pogosto nepovezane in se ponekod nenadoma končajo. Kolesarji se morajo med vožnjo izogibati enkrat avtomobilom, drugič mizicam kavarn, tretjič sprehajalcem na Korzu, kar iz varnostnega vidika ni najboljše. Da bo Gorica dolgoročno postala mesto po meri kolesarjev, pa bo občina v skladu z deželnimi predpisi pripravila načrt kolesarskih stez, t.i. Biciplan, za pripravo katerega je od pristojne deželne direkcije prejela 35.000 evrov. V prejšnjih dneh je občinski odbor sprejel smernice, projekt naj bi bil nared v letošnjem letu.

Smernice, ki jih je sprejel občinski odbor, temeljijo na ideji, da je potrebno čim več avtomobilskega prometa preusmeriti v kolesarski promet. Navedeni so pozitivni učinki, ki jih prinaša kolesarjenje: manj onesnaževanja in manj hrupa, povečana kakovost življenja na javnih površinah, poživitev mestnih jeder, povečanje turizma ... Priprava načrta za mrežo kolesarskih poti v Gorici bo seveda morala upoštevati čezmejnost tega prostora. Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) v sklopu projekta Isonzo-Soča že načrtuje gradnjo čezmejne mreže kolesarskih in peš poti na območju Gorice, Nove Gorice ter Šempetra-Vrtojbe, in sicer vzdolž Soče in državne meje od Solkana do Šempetra in Vrtojbe. Projekt EZTS GO, v okviru katerega je goriška občina pred dnevi začela z razlaščanjem nekaterih parcel v severnem delu mesta, bodo vključili v načrt Biciplan.