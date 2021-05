Na Lokvah so glede prihajajoče poletne turistične sezone optimistični, pravi Martina Gorjan Sulič, predstavnica neformalnega konzorcija ponudnikov na Trnovsko-banjški planoti. V pričakovanju boljšega vremena in dodatnih sprostitev epidemioloških ukrepov, vključno s težko pričakovano sprostitvijo prehajanja meje, ki bo, ko se bo udejanjila, na Planoto vrnila tudi stalne obiskovalce iz Goriške na italijanski strani meje, načrtujejo novo popestritev ponudbe.

Ta je že od lanskega poletja bogatejša za izposojo električnih koles, ki se je po besedah Gorjan Suličeve lepo prijela. Šest jih je na voljo pred gostilno Winkler na Lokvah, pet pa na Banjšicah v kampu DS Camping. Na minuli sončni vikend so zabeležili precej povpraševanja po tej ponudbi, ki tudi tistim z manj kondicije omogoča kolesarski izlet in raziskovanje novih poti. »Tudi za naprej že imamo nekaj rezervacij za električna kolesa. Za poldnevni najem je treba odšteti 20 evrov, za celodnevnega pa 40. Za še bolj pestro doživetje smo uredili aplikacijo in natisnili zemljevid kolesarskih poti, ki goste vodijo od enega do drugega ponudnika,« je na lansko novost spomnila sogovornica.

Kako pa bodo goste presenetili letos? V sodelovanju z novogoriško mestno občino bodo v središču Lokev z novim asfaltom preplastili vaško jedro in uredili klopi, za obiskovalce pa bo zagotovo zanimiva tudi nova oblika rekreacije: multi golf.