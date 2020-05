Načrtujejo preporod

Goriška občina si prizadeva za ovrednotenje Kalvarije, njene zgodovine in naravnih znamenitosti, za kar ima na razpolago 100.000 evrov iz sklada medobčinske zveze za Brda in Gornje Posočje. Načrt za turistični preporod griča, ki se dviga nad Podgoro in Ločnikom, bo izdelal goriški arhitekt Lino Visintin, ki je marca ponudil najvišji dopust na javnem natečaju goriške občine. Za pripravo predhodnega načrta, za vodenje gradbenih del in izdajo poročila ob njihovem zaključku mu bo goriška občina odštela 10.703 evre.

Na Kalvarji je več ostalin iz časa prve svetovne vojne, saj je bila prizorišče srditih bojev med italijanskimi in avstro-ogrskimi vojaki. Na griču je tudi več spomenikov in spominskih plošč; za obiskovalce so zanimivi tudi bunkerji iz časa hladne vojne, tik pod vrhom griča je mogoče opaziti temelje nekdanje cerkvice, ki je bila med prvo svetovno vojno popolnoma porušena. V preteklih letih se je že zvrstilo nekaj poskusov ovrednotenja griča; postavljenih je bilo tudi nekaj informativnih večjezičnih tabel. V zadnjih časih se za ovrednotenje griča zanima tudi naveza krajevnih društev, ki je očistila nekaj pešpoti; med drugim tudi stezo, ki se na grič vzpenja za nekdanjo osnovno šolo v Podgori.

Na goriški občini bi radi zgodovinsko in naravno dediščino še dodatno ovrednotili iz turističnega vidika; po griču želijo speljati nove poti za nordijsko hojo oz. urediti že obstoječe steze, ki jih ponekod zarašča rastlinje.