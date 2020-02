Načrtujejo stezo okrog jezera

Doberdobski občinski upravitelji si želijo, da bi pri pripravi načrta za novo stezo okrog jezera sodelovali tudi občani. Zaradi tega jih pozivajo, naj predstavijo svoje zamisli in predloge na javnem srečanju, ki bo v soboto, 15. februarja, med 9.30 in 13. uro na sedežu društva Jezero v Doberdobu.

Župan Fabio Vizintin pojasnjuje, da se v zvezi z ovrednotenjem Doberdobskega jezera prepletata dva projekta. Pred dvema letoma so se skupaj z občinama Zagraj in Sovodnje lotili postopka za pripravo deželnega krajinskega načrta. Vsaka od treh občin je imela na razpolago 60.000 evrov; tako v Doberdobu kot v Zagraju in Sovodnjah so na terenu izpeljali niz srečanj, na katerih so zbirali priporočila domačinov glede prostorskih značilnosti, ki jih je še zlasti treba upoštevati pri pripravi občinskih prostorskih načrtov. Doberdobska občina je poleg projekta, ki je povezan s pripravo deželnega krajinskega načrta, pripravila še dodaten projekt za ovrednotenje naravnega rezervata Doberdobskega in Prelosnega jezera, za uresničitev katerega je prejela 100.000 evrov prispevka Medobčinske unije Kras-Soča-Jadran. V okviru tega projekta želijo urediti novo stezo, ki bi bila speljana vsenaokrog Doberdobskega jezera. »Na sobotnem javnem srečanju bomo prisluhnili domačinom in njihovim željam,« napoveduje doberdobski župan Fabio Vizintin.