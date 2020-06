Nad Ajdovščino nastaja nov skakalni center

Na Kovku v Občini Ajdovščina nastaja skakalni center s 15-, 25- in 35-metrsko smučarsko skakalnico za mlajše kategorije. S pridobivanjem gradbenega dovoljenja in prvimi izkopi so začeli že v letu 2015, prvi del večfazne gradnje se te dni zaključuje. »Če bo šlo vse po načrtih, se bodo prvi treningi na največji skakalnici s plastično maso začeli že v sredini julija,« pojasnjuje Igor Polanc, predsednik Smučarskega skakalnega kluba POK (Predmeja, Otlica, Kovk). Novi skakalni center bo edini na severnem Primorskem, prva najbližja takšne velikosti se nahaja v bližini Ljubljane.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.