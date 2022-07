Okoli 16. ure je kazalo, da bo požar, ki se je razvil ob državni cesti št. 55 med Čukiščem in Devetaki, kaj kmalu pogašen, v resnici so se ognjeni zublji ponovno razplamteli in se usmerili na pobočja Brestovca nad Devetaki na ozemlju doberdobske občine. Pri gašenju pomaga tudi kanader, ki je priletel iz Genove. Preventivno so tudi izklopili daljnovod, tako da bi lahko prišlo do motenj pri dobavi in uporabi električne energije.