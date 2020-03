Nadaljujejo se naložbe v goriški grad

Izvajanje projekta Urbana agenda, za katerega je Občina Gorica iz skladov za trajnostni urbani razvoj za obdobje 2014-2020 prejela preko dva milijona evrov, se kljub izrednim razmeram nadaljuje. Potem ko so pred dvema letoma že izpeljali prvi sklop del, v okviru katerega so poskrbeli za sanacijo in očiščenje dela grajskega obzidja v bližini Leopoldinskih vrat, bo predvidoma v drugi polovici letošnjega leta ali v prihodnjem na vrsti še druga faza del, ki bo prav tako namenjena revitalizaciji goriškega gradu in grajskega naselja nasploh.

»Utrjevanje in čiščenje obzidja se bo nadaljevalo, v projekt Urbane agende pa smo pred leti vključili tudi obnovo strehe gradu, obnovo stranišč in še marsikaj,« pravi Roberto Sartori, ki je v goriški občinski upravi odgovoren za evropske projekte.V prejšnjih dneh je tehnični urad Občine Gorica sprožil postopek za izpeljavo javne dražbe, preko katere bodo izbrali izvajalca del. Razpisna cena, piše v dokumentu, ki je bil objavljen na spletni strani goriške občine, znaša 1.295.100 evrov.