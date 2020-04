Nadškof v stolnici, verniki pa pred ekrani

V goriški stolni cerkvi je na velikonočno nedeljo nadškof Carlo Redaelli daroval mašo. Družbo mu je delala le peščica duhovnikov in diakonov, verniki pa so z njim bili povezani od doma prek spletnega kanala nadškofije. V pridigi je Redaelli opisal ta čas, v katerem s težavo dojemamo, kar se nam dogaja; prisiljeni smo, da »pogledamo vase in damo nek nov pomen obdobju pred vsem tem«. Obdobje karantene zaradi koronavirusa je primerjal odlomku iz Lukovega evangelija, v katerem se dva učenca iz Jeruzalema podata v Emavs, po poti pa se jima pridruži sam Jezus.