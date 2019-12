Nadškofu Bommarcu posvetili učilnico

Nekdanjemu goriškemu nadškofu Bommarcu so včeraj posvetili eno izmed učilnic v stavbi nekdanjega liceja Paolino D'Aquileia v Gorici. Avditorij Fogar in dve učilnici, med tema to, ki so mu jo posvetili, uporablja od letošnje jeseni videmska univerza. Včerajšnjemu slovesnemu poimenovanju po Antoniu Vitaleju Bommarcu, ki je vodil goriško nadškofijo med letoma 1983 in 1999, so prisostvovali rektor videmske univerze Roberto Pinton, referentka za goriški sedež univerze Nicoletta Vasta, goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli, ter občinska odbornica za univerzo Chiara Gatta in goriški kvestor Paolo Gropuzzo. Tako rektor kot nadškof sta poudarila pomembno vlogo, ki jo ima prisotnost videmske univerze v Gorici, ter odnos med mestom in vzgojno ustanovo. V mesecu septembru sta občina in univerza tudi podpisali sporazum o sodelovanju, s katerim se nadejajo za tesnejšo koordinacijo med ustanovama.

