Naelektreno in brez slovenščine

Z odstopom, vprašanjem o izvolitvi enega svetnika, z novo predsednico občinskega sveta in »starim« županom. Tako se je včeraj začel drugi županski mandat Rodolfa Ziberne. Včerajšnja umestitvena seja, ki je bila zaprta za javnost in na ogled po spletu, se sicer ni začela z najboljšimi obeti. Zataknilo se je že pri prvi točki, in sicer pri potrditvi izvolitve občinskih svetnikov. Občinska svetnika Franco Zotti in Pierpaolo Martina sta opozorila na domnevno nepravilnost v izvolitvi Paola Lazzerija v občinski svet. Lazzeri je namreč bil tudi predsednik univerzitetnega konzorcija, kar po besedah Martine, ki se je skliceval na 60. člen iz zakonika javne uprave, ne bi dovoljevalo njegove izvolitve. Lazzeri je povedal, da je na Deželi zaprosil za pravno mnenje o zakonitosti svoje izvolitve, ter da je bil odgovor pritrdilen, ob tem je po izvolitvi odstopil (od vodstva konzorcija). Naposled je občinski svet sprejel županov predlog, da se potrdi izvolitev vseh občinskih svetnikov z izjemo Lazzerija. Občinski uradi bodo v prihodnjih dneh preverili, ali lahko ostane občinski svetnik.

Do zaprisege je Ziberna vodil umestitveno sejo, nato pa je to vlogo prevzela Giulia Roldo, ki je po Fabriziu Oretiju in Francescu Del Sordiju prejela največ preferenc. Omenjena sta se mestu odpovedala, po številu preferenc (244) jima je sledila Roldo. »Tu sedim kot predsednica občinskega sveta iz vrst opozicije. Zadnjič se je to zgodilo pred 20 leti, ko je bil moj oče predsednik občinskega sveta,« je povedala Roldo, hčerka Rinalda Rolda. Opozorila je, da bo raje uporabljala besedo »manjšina« kot »opozicija«, in občinske svetnike spomnila, da zastopajo vse občane, ter naj se vedejo temu primerno.

Odsotna na umestitveni seji je bila sicer slovenščina: ker so uradno lahko posegli samo poraženi županski kandidati, se ni mogel oglasiti nihče od slovenskih občinskih svetnikov. Nad dogodkom je včeraj izrazila svoje razočaranje stranka Slovenska skupnost.