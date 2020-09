Nagrada za pogum in vztrajnost

Nagrada, ki jo ronško novinarsko združenje Leali delle notizie podeljuje v spomin na ubito novinarko Daphne Caruana Galizia, bo letos šla Fabiani Pacella. Novinarski festival, ki navadno poteka meseca junija v Ronkah, se letos začenja 22. septembra, letošnjo zmagovalko pa bodo nagradili na zaključnem večeru. V utemeljitvi so zapisali, da »pogumna in vztrajna novinarka iz ljubezni do svoje rodne zemlje, Apulije, ni prenehala z reportažami in članki o povezavah med političnim, podjetniškim, gospodarskim in kriminalnim svetom. Zaradi tega je izgubila službo kot tiskovna predstavnica, bila je tudi tarča groženj in maščevanja«. Komisijo, ki je med dvema kandidatoma izbrala Pacello, sestavljajo Rossano Cattivello (direktor dnevnika Il Friuli), Enrico Grazioli (direktor dnevnika Il Piccolo), Ester Castano (Lapresse), Paolo Borrometi (predsednik združenja Articolo 21), Giuseppe Giulietti (predsednik novinarskega sindikata FNSI) in Cristiano Degano (predsednik novinarske zbornice FJK).

