Nagradili plemenita dekleta

Ronška občina je nagradila skupino deklet, ki so pred časom očistile območje okoli vrtca in šol v Ulici Campi. Saro Jane Acquafresca, Asio Bencivenga, Martino Bencivenga, Simono Melissari in Sandro Pejic – Chiara Rachele Azzopardi je bila odsotna – so včeraj v mestni hiši sprejeli župan Livio Vecchiet in drugi predstavniki krajevnih ustanov, varnostnih organov in ronških društev. V ponos mi je, da se lahko danes javno zahvalim šestim mladim dekletom, ki so pred nekaj tedni prostovoljno storila nekaj za skupnost. S to navidezno preprosto gesto oz. očiščenjem javnega prostora, ki so ga pomazali vaši neolikani vrstniki, ste dokazale, da imamo v Ronkah izredne ljudi, je povedal Vecchiet.

Kupi odpadkov, ki so pred časom krasili« območje šol, so bili posledica vandalskih dejanj drugih mladih, ki so se zvečer zadrževali pri vrtcu, za njimi pa so ostajali cigaretni ogorki, prazne pločevinke in druga nesnaga. Starši učencev, ki obiskujejo šole v Ulici Campi, so ob koncu avgusta pozvali občino, naj poskrbi za odstranitev odpadkov. Upravo pa je prehitelo šest deklet, ki so se dela lotile prostovoljno. Za izročitev uradnega priznanja dekletom se je zavzela odbornica za politike mladih Elena Cettul: Prav je, da na nek način obeležimo njihovo plemenito dejanje. Ta dekleta dokazujejo, da nas mladi lahko še kako pozitivno presenetijo, občane naučijo, kaj pomeni olika in nam dajejo upanje v boljšo prihodnost, je povedala odbornica.