Nagrajena je bila svobodna, neustrašna in globoko človeška glasba

Letošnji 29. džezovski festival Jazz&Wine of Peace je doživel v petek zvečer enega svojih viškov. V Vili Codelli v Mošu je organizator, krminski krožek Controtempo, podelil nagrado, poimenovano po enem od ustanoviteljev organizacije, pred dvema letoma umrlemu umetniškem vodji festivala Mauru Barduscu. Lani je ta čast dočakala velikega ameriškega kontrabasista Williama Parkerja, letos je nagrado prejel izjemni ameriški pianist Craig Taborn.

Za izjemno potovanje

Nagrado Mauro Bardusco za življenjsko delo prejme glasbenik, čigar umetniški ugled spremlja tudi očitna človeška in duhovna rast, je uvodoma poudaril umetniški vodja festivala Enrico Bettinello, ki je nato v prepolni dvorani prebral obrazložitev priznanja Craigu Tabornu: »Za glasbo, ki nikoli ne neha iskati, poslušati in spreminjati – glasbo, ki je svobodna, neustrašna in globoko človeška. Za izjemno potovanje umetnika, ki se nikoli ni nehal spraševati, kaj je lahko glasba. In za redko velikodušnost, radovednost in prijaznost, ki jo prinaša v vsako srečanje, na odru in zunaj njega.«

Nagrado, trajnosti prijazen lesen umetniški eksponat s festivalskim imenom, je izdelalo tržaško obrtniško mizarsko podjetje Vud. Tabornu sta ga izročila predsednik krožka Controtempo Oscar Duiz in umetniški vodja Bettinello.

Craig se jima je zahvalil na svoj način, z glasbo. Pianist je konec letošnjega avgusta že nastopil le nekaj kilometrov stran, v Novi Gorici, kjer je v okviru prireditve SaxGo koncertiral z dansko saksofonistko Mette Rasmussen. V Vili Codelli je igral v duu z ameriškim trobentarjem Petrom Evansom. Oba sta mojstra improvizirane glasbe, polne energičnih prijemov in blagih melodičnih zvočnih nians. Evans je začel improvizirati s piccolom, majhno, skorajda žepno trobento. Iz nje je izvabil za trobilo neobičajne zvoke, podobne ptičjemu žvrgolenju, ali šepetanju (izvedenem brez ustnika); ko je bilo treba zvok utišati, mu je kar leva roka služila za dušilec.

Craig Taborn je džezovski klavirski mojster, kakršnih je redko slišati. V trenutku zna ustvariti zasanjane glasbene pejsaže, malo zatem – tudi z ročnim brenkanjem po strunah klavirja – gromke odlomke, z ritmom, ali tudi brez. Prva skladba je bila 40-minutna suita, polna preobratov. Human Frame jo je Taborn poimenoval, letos jo je izdal na plošči. V drugi, Pulsar, so sugestivno tiho ozračje razparali zvoki trobente. Zaključna Untitled Project je bila neke vrste free jazz humoreska z zvenečo trobento. Kljub nenehnemu improviziranju so vse tri skladbe izzvenele zelo uigrano, s potrebno napetostjo in ležernostjo obenem. Neponovljive, kot so vse skladbe tako imenovane kreativne glasbe. Pozorno občinstvo jih je nagradilo z zasluženim toplim aplavzom.