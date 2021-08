Nagrajevanje v živo ob sklepu spletnega tekmovanja

Prvo mednarodno glasbeno tekmovanje Musica Goritiensis, ki je julija spletno zaživelo v organizaciji Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel in Kulturnega centra Lojzeta Bratuža, je v soboto dočakalo svoj zaključek v živo. V veliki dvorani centra Bratuž so mladim glasbenikom dodelili prve nagrade, nakar je sedem nagrajencev nastopilo na gala koncertu.

»Da bi obetavnim mladim glasbenikom nudili pomembno priložnost za soočanje in izmenjavo idej ter hkrati kulturno obogatili naš prostor, smo se odločili za nov projekt, za katerega upamo, da se bo vedno bolj razvijal tudi v luči sodelovanja našega mesta z Novo Gorico za Evropsko prestolnico kulture v letu 2025,« je na večeru povedala ravnateljica glasbenega centra Komel in hkrati umetniški vodja tekmovanja Alessandra Schettino, ki je hkrati izrazila zadovoljstvo, da so se po spletnem tekmovanju lahko srečali v živo.

Tekmovanja v violini, violončelu klavirju in petju Musica Goritiensis se je udeležilo kar 90 mladih glasbenikov do 30. leta starosti iz 22 držav. Vsak izmed njih je poslal YouTube posnetek, ki ga je potem ocenila žirija. Za vsako kategorijo je posnetke ocenilo pet žirantov, med temi so bili tudi mezzosopranistka Bernarda Fink, ki je bila prisotna na sobotnem koncertu, pianist Vincenzo Balzani, violinistka Monika Skalar in violončelist Wilfried Tachezi. Prvo nagrado si je prislužilo kar 18 mladih glasbenikov. V kategoriji za violino so to bili Marina Nikova iz Bulgarije, Martina Moliner iz Španije, Mateuzs Izdebski s Poljske in Tadej Benedik iz Slovenije. V kategoriji za violončelo so si prislužili prvo nagrado Slovenki Lara Videc Lhotse in Sara Čano, Georg Schupelius in Jeremia Luther iz Nemčije, Damodar Das Castillo iz Filipinov, Elvis Herndl in Hannah Amman iz Avstrije. Najboljši v kategoriji za klavir sta bili Chun-Ning Chen s Taiwana in Kim Sretkovič iz Srbije. V kategoriji za solopetje pa so zmagali Amanda Man Hei Lee iz Hong Konga, Shorik Lada iz Rusije, Gaja Sorč in Andraž Fink iz Slovenije ter Ivana Jug, ki je doma s Peči. Na koncertu jih je zaradi razmer nastopilo samo sedem glasbenikov, in sicer Lara Videc Lhotse, Tadej Benedik, Ivana Jug, Elvis Herndl, Andraž Fink, Sara Čano in Gaja Sorč..