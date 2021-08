Najraje berejo o Narodnem domu in Sabotinu

Goriški knjigarnarji pravijo, da so Goričani nasploh dobri bralci, za prave »knjigožere« pa so se izkazali lani in letos, ko so zaradi pandemije in zaprtij mnogi imeli na razpolago več časa za to dejavnost. Kljub začasnemu zaprtju nekaterih trgovskih obratov v rdeči oz. oranžni coni so knjigarne ostale vseskozi odprte in tudi v poletnem času si marsikdo privošči sprostitev ob dobri knjigi. V Gorici sta letos med najbolj prodajanimi poletnimi uspešnicami romana Tre avtorice Valerie Perrin in L’inverno dei leoni Stefanie Auci, med slovenskimi bralci pa sta še vedno zelo priljubljena tudi roman Črni obroč Marija Čuka in knjiga Pod svinčenim nebom Zorka Jelinčiča, ki je izšla tudi v italijanščini. Da je Gorico v poletnih mesecih obiskal marsikateri turist, opažajo tudi v goriških knjigarnah; ti največkrat sežejo po vodnikih ali knjigah o zgodovini mesta.

V Katoliški knjigarni na Travniku se že s polno paro pripravljajo na novo šolsko leto. V tem predšolskem času se posvečajo predvsem naročanju učbenikov in prodaji šolskih potrebščin, tudi nasvet za dobro knjigo pa najde svoj prostor. Čez poletje najbolj prodajajo otroške knjige v slovenskem jeziku za poletno branje, med temi so zelo priljubljene zbirke Trio Golaznikus, Skrivnih sedem in Nika nagajivka, za strastne bralce – ki se ne ustrašijo pred debelo knjigo – pa so priljubljeni tudi slovenski prevodi uspešnic Harrya Potterja. Odrasli bralci imajo še vedno zelo radi roman o sežigu Narodnega doma v Trstu Črni obroč avtorja Marija Čuka, poleg tega pa roman Ðorđić se vrača Gorana Vojnovića. Marsikateri bralec seže tudi po spominih ustanovitelja tajne organizacije TIGR Zorka Jelinčiča Pod svinčenim nebom, kjer prosijo tako za slovenski izvirnik kot italijanski pevod, in roman Šepet nevidnega morja, dvanajst tablet svinca Dušana Jelinčiča.