Najraje gredo na italijansko obalo

Strah pred okužbo in zaskrbljenost, da bodo ob povratku morali prestati dvotedensko karanteno, sta letos marsikomu odsvetovala počitnice v tujini. Goričani pri tem seveda niso izjema: turistične agencije v Gorici letos najbolj prodajajo potovanja na italijansko obalo. Goriški turistični agenti, s katerimi smo se pogovorili, imajo mešana mnenja o letošnji poletni sezoni, gotovo pa je, da so izredne razmere okrnile njihovo poslovanje.

Po hitrem poslabšanju epidemiološke slike, do katere je zadnje čase prišlo v več tujih državah, so se zahteve potovalcev zelo spremenile. Če se je do lanskega leta večina ljudi, ki so se obračali na goriške agencije, odpravljala na počitnice v tujino, se letos odločajo za oddih v Italiji. Turistične agencije so zabeležile znaten upad števila potovanj v druge države. Štirje sogovorniki, ki smo jih vprašali za oceno letošnje sezone, jih skupno lahko naštejejo le okrog deset. V glavnem v tujino potujejo tisti, ki se vračajo v domače kraje.

Letošnja najbolj priljubljena obalna destinacija je Sardinija, ki je nadomestila Hrvaško, sledijo ji Sicilija in Apulija, nekateri pa si privoščijo tudi izlet v Rim in Firence. V agencijah beležijo tudi malo izletov v hribe, saj si ljudje v tem primeru potovanje praviloma organizirajo sami.