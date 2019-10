Najraje so imeli obleke in čevlje znamk Nike in Tommy Hilfiger. Blago svetovno znanih proizvajalcev jih je na splošno najbolj pritegovalo. V trgovinah v nakupovalnih središčih v Palmanovi, kraju Noventa di Piave, pa tudi drugje v Venetu, Lombardiji, Toskani in celo v Švici pa so se plačilu izognili tako, da so onesposobili varnostne naprave proti kraji artiklov. Vsega skupaj so izmaknili za 15 tisoč evrov artiklov, na prste pa so jim stopili karabinjerji iz Gradišča. Z aretacijo petih oseb, osumljenih kaznivih dejanj zaradi večkratne kraje v oteževalnih okoliščinah, so karabinjerji gradiškega poveljstva sodelovali pri obsežni preiskavi, ki jo je koordiniralo javno tožilstvo iz Vidma. Preiskavo z imenom Outlet 2019 je tožilstvo sprožilo za preprečevanje in represijo kraje v številnih trgovinah na območju italijanske države in Švice. Operacija se je zaključila v četrtek, 17. oktobra. Že 14. septembra pa so karabinjerji iz Gradišča, kot omenjeno, aretirali pet romunskih državljanov: 33-letni Ovidiu-Ionut Tufisi, 30-letni Catalin Marian Noana, prav tako 30-letna Renata-Maruta Tufisi, 20-letna Andreea Simona Bivolaru in 22-letna Lavinia Madalina Adam so svojo tatinsko kariero zaključili v večernih urah, potem ko so jih možje postave zasledovali že od jutranjih ur.