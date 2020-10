Najraje so kradli tunino

Po marketih so kradli tunino, suho sadje in izdelke za osebno nego, ki so jih nameravali nato prodati v domovini. Na prste pa so trem romunskim državljanom stopili karabinjerji iz Gradišča, ki so jih zasačili v vozilu, natrpanem s konzervami in vrečami, ter jih aretirali zaradi prikrivanja ukradenega blaga.

Prostost so odvzeli dvema moškima, 32-letnemu O.C.A. in vrstniku D.D.A., ter 30-letni ženski S.E.C.. Slednjo in pajdaša D.D.A. so karabinjerji že ustavili 11. avgusta pri cestninski postaji v Vilešu. V avtomobilu so našli okrog petnajst vreč za odpadke, v katerih je bilo za 10.000 evrov blaga. Zasegli so 750 pločevink tunine in 450 stekleničk pršila proti komarjem, ob tem pa nekaj drugih izdelkov za osebno nego.

Drugič pa sta se tatova, tokrat v družbi 32-letnega O.C.A., v mrežo karabinjerjev iz Gradišča ujela 24. septembra. Tako kot avgusta so možje postave v avtomobilu našli številne vreče za odpadke, v katerih so bili najrazličnejši izdelki. Največ je bilo tunine – našli so kar 450 konzerv –, ob tem pa še 443 škatel suhega sadja in veliko izdelkov za osebno nego. Na vprašanje karabinjerjev, od kod blago, trojica ni odgovorila prepričljivo: romunski državljani so dejali, da so vse nabavili v Franciji, s seboj pa niso imeli nikakršnega blagajniškega odrezka. Hrana in drugi izdelki so bili skupno vredni okrog 8000 evrov.