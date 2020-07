Delo tržiških mestnih redarjev je od 1. januarja do 14. julija zaznamovala pandemija koronavirusa, zaradi katere je bilo marca, aprila in zatem še maja manj prometa in zaradi tega manj kršitev prometnega zakonika. V tem obdobju so skupno naložili 2803 globe, (v celem letu 2019 jih je bilo 9270). Obravnavali so 77 avtomobilov brez tehničnega pregleda (lani se jih je nabralo 256), devetnajst avtomobilov je bilo brez zavarovanja (lani 63). Poleg tega so izsledili 10 voznikov, ki jim je zapadlo vozniško dovoljenje (lani 92). Mestni redarji so od 1. januarja do 14. julija naložili 74 glob zaradi neupoštevanja hitrostnih omejitev, 14 zaradi uporabe mobilnega telefona med vožnjo in 11 zaradi vožnje brez varnostnega pasu. Poleg tega so obravnavali tudi 71 prometnih nesreč, od katerih dve s smrtnim izidom; trije povzročitelji so pobegnili, v 17 nesrečah so se udeleženci poškodovali.